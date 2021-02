Empoli-Pescara 2-2, le pagelle: Ricci gioiello, Bajrami cambia la gara. Bene la difesa ospite

EMPOLI-PESCARA 2-2

Marcatori: 49’ Busellato (P), 62’ Ricci (E), 72’ La Mantia (E), 79’ Machin (P)

EMPOLI

Brignoli 6.5 - Non è costretto ad interventi rilevanti. Il Pescara attacca pochissimo e non si rende quasi mai pericoloso. Si supera sul rigore di Machin, ma la sua respinta è troppo centrale.

Pirrello 5.5 - Partita ordinata contro Masciangelo, contro cui però potrebbe osare di più. Quasi nullo in fase di spinta, si limita a difendere ed è protagonista del rigore concesso, che però è un errore dell'arbitro Serra.

Romagnoli 6 - Il capitano dei toscani gioca una buona gara in marcatura su Ceter. Aggressivo in anticipo, annulla il numero 77 degli abruzzesi.

Nikolaou 6 - Come Romagnoli gioca una gara attenta, in cui non rischia praticamente nulla. Potrebbe prendersi qualche rischio in più in impostazione, che lascia quasi totalmente a Romagnoli.

Parisi 6.5 - Molto attivo il giovane terzino dell’Empoli, che attacca con audacia sulla sinistra, crossando e calciando anche in porta. Buono il dialogo con Ricci, mostra anche personalità battibeccando con i colleghi avversari molto più esperti di lui.

Haas 5.5 - Sulla corsia di destra l’Empoli è poco attivo anche complice la vena non scintillante dell’ex Palermo. Più fase difensiva che altro, si vede poco. Nel finale sfiora il 3-2 con un colpo di testa.

Stulac 5 - Tanti tocchi e soprattutto tanti lanci per l’ex regista del Parma, troppo spesso però impreciso. Suo l’errore clamoroso che manda in porta Busellato in occasione del gol del Pescara, un passaggio troppo leggibile che compromette la partita dei suoi. Dall’82’ Damiani sv

Ricci 7 - Ottima verve e una grande occasione dopo pochi minuti, in cui sfiora il gol per centimetri. La coppia con Parisi a sinistra funziona bene, serve un bel pallone a Moreo dopo un’azione personale di qualità. E’ l’uomo più pericoloso dell’Empoli, e sigla il gol dell’1-1, entrando anche nell’azione del momentaneo 2-1. Il migliore dei suoi.

Moreo 5.5 - Sfiora il gol con un colpo di tacco molto bello, ma per il resto combina poco. Un tiro alto e un dialogo con le punte che stenta a decollare. Dal 61’ Bajrami 7 - Il suo ingresso cambia la gara: è lui a dare il via all’azione dell’1-1, ed è sempre lui a trovare l’assist per La Mantia. Sfiora il gol anche con un tiro da fuori.

Matos 5 - Un paio di buoni tagli alle spalle degli avversari e poco altro nella sua gara. Cerca spesso Olivieri ma i due non si capiscono quasi mai. Dal 61’ La Mantia 6.5 - Entra e sigla subito il gol del momentaneo 2-1. Dà un peso diverso all’attacco, l’Empoli non può fare a meno di lui.

Olivieri 5 - Lotta molto fisicamente contro gli avversari, ma non riesce a pungere. Spesso in ritardo, non incide. Dal 61’ Mancuso 6 - Il suo ingresso spariglia le carte, con un Empoli più efficace in avanti. Un mancino pericoloso e un buon lavoro di sponda, senza trovare la via della rete.

PESCARA

Fiorillo 6.5 - Esce sempre con i tempi giusti, bloccando molti cross dalle fasce dell’Empoli. Blocca in maniera pulita un paio di tiri da fuori e nel finale salva il risultato su Bajrami.

Bocchetti 6.5 - La fase difensiva del Pescara è attenta, soprattutto nel primo minuto, e il numero 16 biancazzurro, senza fronzoli, respinge tutto ciò che gli capita nei dintorni.

Guth 6 - Buon lavoro su Olivieri, che non mette mai in condizioni per incidere. Personalità nei duelli aerei contro gli avversari. Più in difficoltà quando entrano La Mantia e Mancuso.

Scognamiglio 6.5 - Come i compagni, gioca una buona gara ordinata e senza fronzoli in respinta.

Balzano 6 - Non spinge praticamente mai, attento a non scoprisi sulla fascia di Parisi e Ricci. Buon lavoro anche se concede spazio agli avversari. Dal 76’ Bellanova sv

Busellato 6.5 - Tocca pochissimi palloni, spesso preso in mezzo dal dialogo Ricci-Stulac. Dopo un primo tempo a rincorrere, recupera palla e segna un super gol che apre la partita. Esce per evitare un secondo giallo. Dal 59’ Omeonga 6 - Dà corsa al reparto.

Valdifiori 5.5 - Nello stadio in cui è diventato grande, tocca pochissimi palloni, con il Pescara che preferisce scavalcare la linea mediana cercando subito la profondità. Buona cerniera difensiva, ma in costruzione combina poco. Dal 67’ Rigoni 6 - Sfiora il gol di testa e aiuta a fare filtro nel mezzo nel finale.

Tabanelli 5 - Si vede pochissimo, se non per qualche fallo di troppo. Partita opaca per l’ex Lecce.

Masciangelo 6 - Più occupato a difendere che ad attaccare, copre bene su Pirrello che non si vede quasi mai in avanti. Un paio di cross e qualche lancio nella sua gara, condita da tanti recuperi. Dal 76’ Nzita 6 - Bravo a guadagnare il calcio di rigore con un cross insidioso.

Machin 6 - Tocca pochissimi palloni, mai dentro la partita. Tanti errori banali e la sensazione di non trovare il posto giusto in campo. Fortunato in occasione del 2-2: sbaglia il rigore, ma la respinta di Brignoli è troppo centrale e per lui è una passeggiata ribadire in rete.

Ceter 5.5 - Abbandonato al suo destino, prova a fare reparto da solo lottando contro i centrali dell’Empoli. Un paio di sponde ma pochi tocchi, nonostante tanta buona volontà. Dal 59’ Odgaard 6 - Ha una sola occasione per segnare e non ci riesce per centimetri. Tiene qualche pallone importante nel finale.