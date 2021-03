Empoli, senti Capuano: "Parisi mi ricorda Lazzari. E' destinato al grande calcio"

vedi letture

Intervenuto sui canali social di pianetaserieb.it, mister Eziolino Capuano ha parlato della stellina dell'Empoli Fabiano Parisi, da lui lanciato all'Avellino: "Ho da sempre un rapporto con la proprietà dell’Empoli, nella persona di Fabrizio Corsi e del grande Silvano Bini. Lì hanno la cultura del giovane, sanno come formare calciatori, hanno fatto la storia sotto questo punto di vista. Sono stato fortunato, in più di un’occasione sono riuscito a enfatizzare le caratteristiche di giocatori poi approdati ai massimi livelli. Ricordo Dainelli, che fu lasciato libero e che portai alla Cavese. Tornando al passato recente, Parisi è un profilo che nella passata stagione ho definito un extraterrestre nonostante avesse poche partite in C. Ho riscontrato in lui caratteristiche notevolissime, lo paragono a Lazzari, perché ha corsa, proprietà di palleggio mostruosa, si sa inserire e, inoltre, è disinvolto: non si rende conto dei suoi compagni o dei suoi avversari, ha questa dote nella propria indole, fa le cose con una semplicità inaudita. Adesso è molto facile parlare di Fabiano, ma vorrei sottolineare come questo ragazzo abbia tolto il posto a Terzic, a mio avviso uno dei migliori interpreti in un ruolo che in Italia palesa carenze. Ritengo che Fabiano sia destinato al grandissimo calcio. Nel secondo tempo della partita contro il Venezia è stato devastante, ha crossato dei palloni mostruosi, uno dei quali ha propiziato il gol dei toscani. È un calciatore dal grandissimo avvenire, sono contento perché è un ragazzo umile, tratto caratteriale che gli permetterà di fare strada”.