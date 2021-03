Empoli-Venezia-Monza: La Gazzetta dello Sport esalta Bajrami, Aramu e Boateng

Il trittico di vertice della B, Empoli, Venezia e Monza, e i giocatori simbolo esaltati da La Gazzetta dello Sport, che li definisce determinanti per la lotta alla Serie A.

Si parte dal trequartista dell'Empoli Nedim Bajrami, "l’arma in più di Dionisi. Di lui il presidente Fabrizio Corsi dice: «Ha incredibili doti fisiche, una frequenza di gamba che gli permette strappi notevoli che fanno la differenza. Può fare tanti ruoli». Con Nedim l’Empoli cambia le partite: 2 gol e 7 assist in campionato, una doppietta in Coppa Italia a Napoli che lo ha fatto diventare uomo mercato. La «cavalletta azzurra» (è cresciuto nel Grasshopper) ha giocato in tutte le nazionali giovanili svizzere, fino all’Under 21".

E, sempre con Alessio Dionisi in mezzo, e l'intuizione avuta lo scorso anno a Venezia, si passa a Mattia Aramu, eclettico elemento offensivo dei lagunari. "In questa stagione ha già realizzato 6 reti (due su calcio di rigore), secondo miglior marcatore del Venezia dopo Forte, risultando decisivo contro Vicenza, Ascoli, Reggina e Reggiana (lunedì una doppietta e una traversa). L’ex Toro sa anche travestirsi da uomo assist (sono già 5 di cui tre ne ha tratto beneficio Forte). Impeccabile dal dischetto: uno con il Vicenza e uno lunedì con la Reggiana".

In chiusura, uno degli uomini copertina di tutta la categoria, Kevin Prince Boateng, che all'attivo ha ora 5 gol e 4 assist. Leader tecnico e morale della squadra, rientrerà in questo turno di campionato dopo l'assenza per infortunio, che è pesta sulla formazione brianzola, che senza l'ex Milan "ha vinto soffrendo con il Chievo e poi ha impattato con Cittadella e Frosinone. Ma ora Boa è pronto a riprendersi il Monza e domani, contro il Pordenone, sogna di festeggiare i 34 anni con una delle sue spettacolari esultanze acrobatiche".