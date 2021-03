Entella, Vivarini: "Gara sporca e con pochi spunti. Il pari ci lascia l'amaro in bocca"

Amareggiato Vincenzo Vivarini, tecnico della Virtus Entella, dopo il pareggio senza reti nella gara contro l'Ascoli. Questa la sua analisi del match: "Potevamo vincere ma non siamo stati all'altezza a livello mentale. Sicuramente non era facile affrontare una sfida del genere, la posta in palio era altissima e ci siamo fatti condizionare giocando una partita sotto tono. Entrambe le squadre non hanno offerto un grande spettacolo, peccato perchè avessimo colto i tre punti saremmo qui a parlare di altre situazioni. La squadra comunque ha dato tutto anche oggi, ha lottato su tutti i palloni e di certo non si è risparmiata".

Si poteva sfruttare meglio la superiorità numerica?

"Abbiamo provato ad aggirarli mettendo in campo quattro attaccanti ed alzando i terzini. C'è stato un momento in cui li abbiamo schiacciati in area, sono arrivati un paio di palloni interessanti ma è mancata la zampata vincente. La gara è nata e si è conclusa senza particolari spunti tecnici, il pallone scottava e molto spesso si è fatto ricorso a lanci lunghi per evitare guai. Potevamo fare meglio davanti cercando di sfruttare meglio questi palloni sporchi, ma per natura non siamo una squadra abituata a fare questo tipo di gioco".