esclusiva Cosenza, Walter Novellino in pole per la sostituzione di Occhiuzzi

La notizia era nell'aria da tempo, a breve assumerà anche il crisma dell'ufficialità: Roberto Occhiuzzi, artefice di un autentico miracolo sportivo la scorsa stagione, potrebbe essere esonerato dal Cosenza. La società e la dirigenza calabrese, dopo una serie di pesanti sconfitte consecutive, hanno deciso di dare una scossa alla squadra e all'ambiente puntando sull'esperienza. Il nome più gettonato in queste ore è quello di Walter Alfredo Novellino, cui ultima avventura in cadetteria risale ai tempi dell'Avellino. Avrà a disposizione quattro partite (più eventuali playout) per salvare i calabresi e garantire il mantenimento della categoria. Pronto per lui un accordo con rinnovo automatico in caso di salvezza.