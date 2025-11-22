Ancora lui, il difensore goleador! Virtus Entella, sì: è proprio bello quando segna Tiritiello

Ha preso il via ieri sera la 13ª giornata di Serie B, con il pomeriggio odierno che è poi iniziato con le gare delle ore 15:00, tra le quali figurava anche quella tra Virtus Entella e Palermo: 1-1 il finale del confronto, con Pohjanpalo che è riuscito a recuperare l'iniziale svantaggio rosanero permettendo ai suoi di portare via almeno un punto da Chiavari. Insomma, sconfitta evitata per i siciliani.

Ma quale è la vera notizia, anche se alla fine non fa più notizia? Il marcatore della Virtus Entella. A sbloccare il match, infatti, è stato il bomber biancoceleste Andrea Tiritiello, che di mestiere non fa l'attaccante, ma il difensore centrale: sei, però, le reti finora segnate, e una quantità notevole di punti consegnati ai suoi. Dei 15 finora centrati, sette sono maturati con i suoi gol, ma altri cinque vanno aggiunti nelle sfide pareggiate o in quelle dove non è stato l'unico marcatore della formazione guidata da Chiappella.

Per quanto fosse un difensore con il vizio del gol, mai aveva raggiunto quota sei in un campionato, e viene quindi da chiedersi adesso se non sia lui a puntare realmente alla doppia cifra. Considerando che si viaggia quasi a una media di un gol ogni due gare...niente sorprenderebbe! E no - a differenza di quanto lui stesso aveva dichiarato -, non è solo culo il suo!