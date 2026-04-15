Foschi è sicuro: "Il Palermo andrà in Serie A. O direttamente o attraverso i playoff"

Nel prossimo weekend di Serie B s'incroceranno le strade di Palermo e Cesena. Rino Foschi, ex direttore sportivo ma soprattutto doppio ex della sfida, ne ha parlato attraverso le colonne del quotidiano La Repubblica nella sua edizione dedicata alla città siciliana:

"Mi ha beccato l’influenza - racconta -. E tra le tante conseguenze che si porta dietro, mi impedirà di essere sabato allo stadio a vedere Palermo-Cesena. Peccato, ma mi prenoto per essere al Barbera quando ci sarà da festeggiare qualcosa di importante. Se il Palermo non riuscirà ad andare in serie A direttamente, sono sicuro che lo farà attraverso i playoff. Perché sono così sicuro? Perché seguo il Palermo domenica dopo domenica. È una squadra completa. Mi affascina. È ritornato il Palermo dei tempi migliori".

Foschi, poi, si concentra su Inzaghi: "Lo ha dimostrato con i fatti. A Pippo mi lega una grande amicizia. Quando era calciatore ho provato a portarlo in rosanero. Adesso gioisco dei suoi successi. Sono stato felice per la vittoria del campionato a Pisa e sogno che la cosa possa ripetersi a Palermo. Ci sentiamo spesso, ma in questo periodo non voglio pressarlo troppo per scaramanzia. Aspetto solo il giorno in cui potremo festeggiare".