Fra il tifo per il River e l'idolo Buffon. Chichizola si racconta: "Il Modena ha un bel futuro"

“Guardavo tanto Buffon quando ho iniziato a fare il portiere ed è uno dei motivi per cui scelsi di andare al Parma. È una persona straordinaria". Il portiere del Modena Leandro Chichizola in un'intervista rilasciata ai canali del club e riportata dal Resto del Carlino sottolineando la grande ammirazione per l’ex campione del mondo azzurro.

“Da sempre sono tifoso del River, ho avuto la fortuna di giocare al Monumental ed è una sensazione unica. Invito tutti quelli che ne abbiano la possibilità a visitarlo. - spiega ancora il portiere raccontando della sua passione per la squadra biancorossa - Al River ho giocato anche nell’anno della Serie B, fu difficile e impegnativo, le avversarie contro di noi andavano al doppio o al triplo. La partita indimenticabile è stata River-Racing 3-2, ultima di campionato, quando ho parato un rigore al 93′ e abbiamo festeggiato la vittoria del torneo. Quella fu la parata della vita”.

Chichizola poi si sofferma sulla sua esperienza in Europa: “Allo Spezia ho fatto la prima esperienza, poi il Las Palmas che è stato un sogno perché ho giocato in una Liga al top con Messi e Ronaldo, in quegli anni era il campionato migliore d’Europa. Al Getafe ho giocato in Europa League e ho qualche rimpianto. - prosegue l’argentino – Al Cartagena ho toccato il fondo, ma poi a Perugia sono rinato. A Parma ho trovato stabilità e qui un grande entusiasmo. Ho incontrato una società seria, che vuole fare le cose per bene e con un bel futuro”.