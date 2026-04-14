Modena, tegola Chichizola. L’argentino deve operarsi al braccio: stagione terminata

Brutte notizie in casa Modena sul fronte Leandro Chichizola. Il portiere nella sfida contro il SudTirol era stato infatti costretto a uscire dopo una decina di minuti – dove aver causato e successivamente parato un rigore – a causa di un problema al braccio che fin da subito ha destato preoccupazione. A confermare la gravità del problema è arrivato il comunicato del club emiliano che ha spiegato come il giocatore dovrà operarsi per la lesione subita.

“In seguito all’infortunio riportato nei primi minuti della sfida tra Südtirol e Modena di sabato scorso, il portiere gialloblù Leandro Chichizola è stato sottoposto ad accertamenti strumentali. - si legge nella nota - Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine distale del muscolo bicipite brachiale sinistro. A seguito delle valutazioni effettuate dallo staff medico e considerate le opzioni terapeutiche disponibili, si è ritenuto necessario procedere con un intervento chirurgico per la riparazione del tendine. L’operazione sarà programmata nelle prossime ore”.

Chichizola chiude così in anticipo la propria stagione visto che si prevedono circa tre mesi di stop in casi come questo. Il ritorno in campo dell’argentino dunque sarà nella prossima annata con Michele Pezzolato, che lo ha sostituito contro gli altoatesini e lo farà anche oggi contro il Catanzaro nel recupero, che sarà promosso titolare in questo finale di stagione.