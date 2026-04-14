Modena, report medico: per Chichizola intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
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Il portiere del Modena Leandro Chichizola è stato sottoposto oggi pomeriggio ad intervento chirurgico di riparazione del tendine distale del muscolo bicipite brachiale sinistro, lesionatosi sabato scorso nei primi minuti della sfida contro il Südtirol. L’intervento, eseguito dall’equipe del Prof. Giuseppe Porcellini dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà da subito il suo percorso riabilitativo.
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