Frosinone, brutte notizie dall'infermeria: risentimento al muscolo ileopsoas per Marchizza
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Notizia non propriamente positive per il Frosinone, che in questo rush finale di stagione - quello che potrebbe valere la promozione diretta in Serie A - dovrà con molta probabilità fare a meno di Riccardo Marchizza, che si è fermato nel corso dell’allenamento di ieri: gli esami medici cui si è sottoposto nella giornata odierna, hanno evidenziato un risentimento al muscolo ileopsoas di destra di lieve entità.
Di seguito, il report del club ciociaro:
"Frosinone Calcio comunica che il calciatore Riccardo Marchizza si è fermato nel corso dell’allenamento di ieri. Gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato un risentimento al muscolo ileopsoas di destra di lieve entità".
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