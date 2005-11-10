Ufficiale
Vicenza, contratto biennale per l'ex capitano del Frosinone Riccardo Marchizza
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La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Marchizza.
Marchizza, difensore classe 1998, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha vestito le maglie di Spezia, Empoli, Sassuolo, Crotone, Avellino e Frosinone. Nel corso della sua carriera, inoltre, il neo difensore biancorosso ha rappresentato l’Italia con l’Under 21, totalizzando 9 presenze e 1 gol con gli azzurrini.
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