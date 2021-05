Frosinone, Grosso: "Non era semplice fare 4 gol alla Reggina. Futuro? Si vedrà"

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 4-0 in casa della Reggina. Queste le sue parole riprese dal sito ufficiale del club ciociaro: "Sono molto contento per come sono andate le ultime quattro partite, abbiamo finito bene la stagione. Il nostro obiettivo consisteva nel provare a muovere la classifica ed entrare nella parte sinistra, abbiamo provato fino alla scorsa giornata ad accedere ai Playoff ma non ce l'abbiamo fatta. Oggi volevamo fare una gara seria come nel nostro stile: mi complimento con il gruppo che si è fatto trovare pronto, sono arrivati buoni segnali anche dai ragazzi che hanno giocato meno nel corso dell'anno. Ci godiamo questa soddisfazione, non era semplice venire al "Granillo" e segnare quattro gol ad una delle migliori squadre del girone di ritorno".

Un commento sul suo futuro?

"Non ho ancora parlato con la società, ma per me il futuro è sempre il presente. Sono contentissimo delle opportunità che il direttore Angelozzi e il presidente Stirpe mi hanno dato e sono altrettanto soddisfatto di aver concluso così la stagione, anche se mi sarebbe piaciuto stare più in alto. Nelle prime giornate dopo il mio arrivo abbiamo provato a far scattare la scintilla, poi dalla brutta partita con il Pordenone è subentrata un po' di paura: il gruppo ha tirato fuori il meglio alla fine e infatti nelle ultime quattro partite abbiamo fatto 10 punti. Qui mi sento a casa, sono contento di essere a Frosinone: per il futuro si vedrà".

Cosa non rifarebbe?

"Non ne ho idea, gli errori servono sempre per migliorarsi in futuro. Penso di lavorare con coerenza e serietà, ci metto tanta passione e i ragazzi lo sanno: quando siamo rientrati negli spogliatoi mi sono complimentato con tutti, era una partita che non serviva a niente ma ogni volta c'è qualcosa da poter prendere e migliorare. Oggi la squadra ha dimostrato di essere di valore: aver raggiunto la parte sinistra della classifica non è ciò che volevamo ma è comunque importante se si considera come si erano messe le cose ad un certo punto della stagione".