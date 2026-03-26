TMW Frosinone, Monterisi e i tecnici: "Bianco tra i pochi per il Monza, Alvini forte sotto ogni aspetto"

Nell'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il capitano del Frosinone Ilario Monterisi ha parlato non solo della squadra e del momento del campionato di Serie B, ma anche dei tecnici che in queste due stagioni si sono visti in Ciociaria.

Con il club ora guidato da Massimiliano Alvini: "Ho grande stima di Alvini, è un allenatore molto completo e forte sotto tutti gli aspetti: dà tanta mentalità, prepara benissimo le gare, studia. E ci guida alla perfezione, quando siamo in campo sappiamo tutto degli avversari, sappiamo gestire i momenti del match anche grazie a lui che ci sa dare serenità quando serve ma sa anche tenerci sul pezzo. Ci insegna tanto, anche come uomo, e di conseguenza tutto viene fatto volentieri. La sua vera forza è trasmettere l'amore incondizionato che ha per il calcio e per il suo lavoro".

Non manca una nota a Paolo Bianco, subentrato lo scorso anno in gialloblù ma ora al Monza: "Per me era uno dei pochi tecnici che poteva sistemare la situazione del Monza dopo la retrocessione, ha saputo dare equilibrio a una squadra sì forte, che aveva però bisogno di serenità ed energia. Ma anche lui è molto preparato nel gestire tutto. Non mi meraviglia quello che sta facendo, a Frosinone lo abbiamo avuto per pochi mesi ma mi sono trovato benissimo con lui, mi ha fatto crescere tanto".