Frosinone, Nesta: "Con qualche ritocco, in campo col 4-3-3". I 20 convocati per la SPAL

vedi letture

Ieri la conferenza stampa, oggi, dopo la rifinitura, la lista dei convocati. Dei quali il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha così parlato: "Io credo che con qualche ritocco possiamo già giocare con il 4-3-3. E’ una soluzione, una alternativa che abbiamo impiegato già nello scorso campionato in qualche spezzone di partita. Poi dipenderà molto dall’avversario che incontri. Però metterlo nel cassetto è un qualcosa che può risultare comodo e interessante per il futuro. Novakovich? Si è allenato per la prima volta venerdì dopo aver fatto le visite di idoneità dopo il Covid, bisogna valutarlo e capire in quali condizioni si trova. Per me può giocare in coppia con Paryszek, hanno già giocato insieme. Brighenti invece ha finito le visite e ancora non lo abbiamo visto così come Giordani. Questo comporta un lasso di tempo ulteriore di due giorni. Se Brighenti sta bene è un giocatore importante, come Novakovich e tanti altri che potremmo sperare di recuperare”.

Tanti, comunque, gli assenti: il portiere Bardi, i difensori Curado e Salvi, i centrocampisti Carraro, Maiello e Rohden e l'attaccante Ciano.

Ecco la lista dei 20:

PORTIERI: Iacobucci, Marcianó, Trovato

DIFENSORI: Beghetto, Brighenti, Giordani, Szyminski, Zampano

CENTROCAMPISTI: Boloca, Coccia, Gori, Kastanos, Peres, Tabanelli, Tribuzzi, Vitale

ATTACCANTI: Morelli, Novakovich, Parzyszek, Vitalucci.