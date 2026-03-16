Frosinone, Stirpe: "Non ci aspettavamo questa marcia. Negli ultimi 2 anni peccato di equilibrio"

“Lo stadio è stato fondamentale perché ha creato la giusta identità tra la gente e la società consentendo ai tifosi di assistere in modo molto più confortevole all’evento sportivo e creando quella giusta aggregazione che è stata fondamentale nella gestione degli ultimi dieci anni”. Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ai microfoni di DAZN ha parlato dell’importanza del nuovo stadio, inaugurato nel 2027, per la stabilità del club con i ricavi che sono aumentati dal 20% anche grazie a eventi extracalcistici: “Lo stadio ha avvicinato i tifosi alla società, ha permesso lo sviluppo del merchandising e del ristorante interno, e ha permesso agli sponsor di essere più vicini. - prosegue Stripe come riporta Tuttofrosinone.com - E poi ha permesso la formazione di una seconda generazione di tifosi che ora vedono il Frosinone come la loro prima squadra".

Spazio poi a futuri investimenti: “I nuovi progetti su cui puntiamo sono un nuovo campo in erba nel centro sportivo di Ferentino e la riqualificazione del centro sportivo di Torrice all’interno del quale vorremmo portare tutto tutto il settore giovanile, ad eccezione della squadra Primavera e della squadra femminile. Puntiamo alla realizzazione di questi due progetti entro i prossimi due anni, che poi sono fondamentali per il nostro progetto societario che si base essenzialmente sullo sviluppo del settore giovanile".

Il presidente del Frosinone si sofferma poi sul campionato in corso: “Marciamo a una velocità che non ci aspettavamo così come non era attesa la lentezza con cui abbiamo viaggiato lo scorso anno. È evidente che in questi ultimi due anni abbiamo peccato di equilibrio, in un senso e nell'altro".