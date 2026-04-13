Frosinone, Stirpe: “Direzione giusta e giovani al centro”. La stagione: “Sorpresi dal rendimento”

Il Frosinone guarda al presente con soddisfazione, ma soprattutto al futuro con una linea ben definita. A margine dell’evento “A tutto campo con Jago”, andato in scena allo stadio Benito Stirpe, il presidente Maurizio Stirpe ha fatto il punto sulla stagione e sulle prospettive del club ciociaro, tracciando una visione chiara del progetto giallazzurro.

Tra i temi centrali, quello legato alla valorizzazione dei giovani, da sempre uno dei pilastri della società (fonte AleFrosinone): “Diciamo che è coerente con quello che è lo spirito di questa società in questo momento, cioè una società che deve guardare al futuro e deve guardare alla promozione delle energie migliori che può sviluppare al suo interno”.

Uno sguardo al futuro che si intreccia inevitabilmente con il presente, con il Frosinone protagonista di una stagione oltre le aspettative. Stirpe non nasconde la propria soddisfazione: “Siamo soddisfatti perché sicuramente non ci aspettavamo un risultato di questo genere a quattro giornate dalla fine. Ma, detto questo, diciamo che la direzione è quella giusta, poi vedremo quello che saremo capaci di saper raccogliere. Penso che noi abbiamo già impresso una direzione importante a quello che secondo me dovrebbe fare il movimento del calcio per poter risalire un po’ la china rispetto a tutti i risultati negativi che ci sono stati, soprattutto negli ultimi periodi”.

Il presidente ha poi analizzato anche il percorso della squadra, soffermandosi sui cambiamenti rispetto alla passata stagione: “Secondo me c’è stato un mix tra le cose che avevamo e le cose che abbiamo preso che ha saputo funzionare bene, almeno i numeri in questo momento dimostrano questo. Detto questo, ero molto meravigliato lo scorso anno di trovarmi in quella pessima posizione, lo sono altrettanto quest’anno di trovarmi anche in questa condizione a quattro giornate dalla fine”.

Parole che raccontano una realtà in crescita e una società che ha trovato equilibrio tra continuità e rinnovamento. Il Frosinone, infatti, sembra aver intrapreso un percorso virtuoso, puntando su sostenibilità, sviluppo interno e risultati sportivi, con l’obiettivo di consolidarsi e continuare a crescere.