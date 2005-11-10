Gautieri sulla Sampdoria: "Sono tre anni che non si capisce quale sia il problema"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 09:19Serie B
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16.10.2026 09:19Serie B
Gautieri analizza la crisi della Sampdoria: "Sono tre anni che non si capisce quale sia il problema. È un caso da studiare".
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Intervistato da TuttoMercartoWeb.com nella rubrica A tu per tu, Carmine Gautieri, tecnico che in carriera ha allenato fra le altre Pisa, Ternana e Livorno, ha parlato così del campionato di Serie B.
Serie B: le retrocesse arrancano, il Catanzaro non è partito bene. E la solita Samp...
"Le retrocesse forse non si sono ancora adattate al campionato. Il Catanzaro invece ha cambiato tanto, l'anno scorso è stato un campionato esaltante grazie al ds Ciro Polito che è un valore aggiunto. Però bisogna capire che l'annata passata bisogna subito dimenticarla".
E la Samp?
"Sono tre anni che non si capisce quale sia il problema. È un caso da studiare, non si spiega come non riesca ad uscirne fuori".
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