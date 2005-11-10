Carmine Gautieri: "Italia, con Mancini cambiamenti positivi. Lazio, bravo Gattuso. Io senza agente, aspetto la chiamata"Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
"Con Mancini c'è stato un cambiamento in positivo. Non potevamo pensare che le difficoltà non esistessero più, sappiamo benissimo che il calcio italiano rispetto ad altri è dietro. E quando incontri squadre come il Belgio puoi trovare delle insidie. Ma con Mancini s'è visto un miglioramento". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri a proposito della Nazionale Italiana.
Bicchiere mezzo pieno dunque?
"Bisogna lavorare tanto. Rivedere tante situazioni sotto l'aspetto della crescita. Ci vuole ancora tanto tempo. E bisogna puntare sui calciatori italiani".
Riprende il campionato, con la Lazio al primo posto.
"Bisogna fare i complimenti a Gattuso per il primo posto e perché gioca un bel calcio fatto di equilibrio e transizioni. Poi lo Scudetto se lo giocheranno Inter e Roma, ma la Lazio merita i complimenti".
E in chiave salvezza?
"Il Sassuolo ha avuto delle difficoltà. Come il Venezia dovrà fare un mercato importante, come il Lecce. Il Genoa è in ripresa. Si giocheranno loro la salvezza".
E la B, mister? Palermo e poi?
"Occhio all'Ascoli. Può dare fastidio alle big. Risalirà la Samp con D'Angelo, tutti dai blucerchiati si aspettano un campionato differente da anni".
In C rivelazione Potenza. E delude la Salernitana.
"Il Potenza sta viaggiando a ritmi elevati. La Salernitana con il cambio di allenatore non ha ancora cambiato passo. Vedo molte critiche attorno a Rastelli, che a Bari sta facendo un lavoro straordinario. La C è lunga e tutti possono ancora cullare speranze".
E lei mister?
"Giro, guardo allenamenti e partite. Mi aggiorno. Non ho agenti, per me parla il lavoro. Aspetto la chiamata giusta".