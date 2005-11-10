"Con Mancini c'è stato un cambiamento in positivo. Non potevamo pensare che le difficoltà non esistessero più, sappiamo benissimo che il calcio italiano rispetto ad altri è dietro. E quando incontri squadre come il Belgio puoi trovare delle insidie. Ma con Mancini s'è visto un miglioramento". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri a proposito della Nazionale Italiana.

Bicchiere mezzo pieno dunque?

"Bisogna lavorare tanto. Rivedere tante situazioni sotto l'aspetto della crescita. Ci vuole ancora tanto tempo. E bisogna puntare sui calciatori italiani".

Riprende il campionato, con la Lazio al primo posto.

"Bisogna fare i complimenti a Gattuso per il primo posto e perché gioca un bel calcio fatto di equilibrio e transizioni. Poi lo Scudetto se lo giocheranno Inter e Roma, ma la Lazio merita i complimenti".

E in chiave salvezza?

"Il Sassuolo ha avuto delle difficoltà. Come il Venezia dovrà fare un mercato importante, come il Lecce. Il Genoa è in ripresa. Si giocheranno loro la salvezza".

E la B, mister? Palermo e poi?

"Occhio all'Ascoli. Può dare fastidio alle big. Risalirà la Samp con D'Angelo, tutti dai blucerchiati si aspettano un campionato differente da anni".

In C rivelazione Potenza. E delude la Salernitana.

"Il Potenza sta viaggiando a ritmi elevati. La Salernitana con il cambio di allenatore non ha ancora cambiato passo. Vedo molte critiche attorno a Rastelli, che a Bari sta facendo un lavoro straordinario. La C è lunga e tutti possono ancora cullare speranze".

E lei mister?

"Giro, guardo allenamenti e partite. Mi aggiorno. Non ho agenti, per me parla il lavoro. Aspetto la chiamata giusta".