Carmine Gautieri: "Grande Roma, ma il Cagliari c'è. Lazio, bravo Gattuso. Salernitana, i calciatori non rendono"

"Ho visto una grande Roma contro un buon Cagliari, s'è vista una squadra importante che ha sofferto ma ha saputo portare a casa la partita". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri analizza la vittoria della Roma contro il Cagliari.

Che Cagliari ha visto?

"Sta facendo comunque un buon percorso. Bisogna valutare la prestazione. Il Cagliari ha fatto bene".

La Roma ha dato una risposta importante in chiave Scudetto.

"La Roma può lottare per lo Scudetto e dare fastidio all'Inter".

La Lazio di Gattuso sta sorprendendo tutti.

"Gioca un calcio bello da vedere. Ci sono meno pressioni perché gioca con poco pubblico. Ma bisogna dare merito al lavoro di Gattuso, sta facendo giocare bene la sua squadra".

Oggi il Napoli sfida il Monza.

"Il Napoli deve fare risultato. Gioca contro una squadra come il Monza che in casa si fa rispettare".

Serie C: la Salernitana ha esonerato Cosmi.

"Tutti a Salerno si aspettano qualcosa in più. A pagare è sempre l'allenatore ma non è l'unico problema. I calciatori non stanno rendendo al massimo, non hanno avuto continuità. Devono capire che la C è un campionato differente dagli altri, se non ti cali nella categoria rischi di fare brutte figure. La Salernitana è una squadra forte".