Carmine Gautieri: "La Roma può vincere lo Scudetto. Juve, ci pensa Spalletti. Samp caso da studiare"

"È stata una grande Roma, avrebbe meritato di fare anche qualche gol in più. Ma non puoi prendere tre reti su calcio d'angolo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. C'è stato un blackout totale e il Real Madrid ha preso il sopravvento". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.

La sconfitta contro il Real Madrid potrebbe far scemare un po' l'entusiasmo?

"No. Roma, ho avuto la fortuna di farne parte, vive di passione. Sicuramente c'è il momento della sconfitta, ma dalla prossima partita tornerà il solito entusiasmo. La solita passione".

Scudetto: la Roma c'è?

"Si. La Roma può vincere lo Scudetto. È una delle candidate a vincere il campionato insieme all'Inter e poco dietro c'è il Napoli".

Come vede la Juve?

"Bisogna capire i motivi, perché ha una rosa molto forte. Una rosa da vittoria del campionato. Serve vincere, capire cosa non sta funzionando. Spalletti è un pignolo, troverà la soluzione per far svoltare la Juve anche in campionato".

Serie B: le retrocesse arrancano, il Catanzaro non è partito bene. E la solita Samp...

"Le retrocesse forse non si sono ancora adattate al campionato. Il Catanzaro invece ha cambiato tanto, l'anno scorso è stato un campionato esaltante grazie al ds Ciro Polito che.è un valore aggiunto. Però bisogna capire che l'annata passata bisogna subito dimenticarla".

E la Samp?

"Sono tre anni che non si capisce quale sia il problema. È un caso da studiare, non si spiega come non riesca ad uscirne fuori".