Grassadonia prima della gara: "L'episodio di mia figlia non deve sporcare il nome di Salerno"

Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia prima della sfida contro la Salernitana ha parlato alla Rai di quanto accaduto alla vigilia con le minacce subite da sua figlia: "Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini, ringrazio la città di Pescara e quella di Salerno. Mi spiace che questa città sia passata per quello che non è, questo episodio non deve sporcare l'immagine di una città intera e il cammino della squadra di Castori. A caldo si dicono alcune cose forti, il momento è delicato, ma io sono salernitano e conosco la passione e l'educazione dei tifosi e della popolazione. Questo episodio non deve sporcare tutto ciò".

Prima del fischio d'inizio tutta la panchina della Salernitana ha voluto far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno a Grassadonia salutandolo calorosamente.