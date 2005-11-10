Hellas Verona, Baroni: "Bradaric e Serdar fuori 3-4 settimane. Suslov presto in gruppo"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 16:49Serie B
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15.10.2026 16:49Serie B
Baroni aggiorna sulle condizioni dei tre giocatori: Suslov può tornare in gruppo la prossima settimana, stop di 3-4 settimane per Bradaric e Serdar.
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© foto di Federico De Luca 2026
Nel corso della lunga conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida con il Catanzaro, il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha fatto il punto sugli infortunati:
Ha già un'idea dei tempi di recupero di Bradaric, Serdar e Suslov?
“Credo che dalla prossima settimana Suslov possa tornare a lavorare con la squadra. Ce lo auguriamo; in alternativa, potrebbe iniziare a lavorare in campo individualmente e poi avvicinarsi gradualmente al rientro in vista della partita. Bradaric, invece, ha avuto una distorsione importante e dovrebbe restare fuori dalle tre alle quattro settimane. Per Serdar, indicativamente, i tempi dovrebbero essere simili”.
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