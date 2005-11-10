Hellas Verona, Baroni: "Bradaric e Serdar fuori 3-4 settimane. Suslov presto in gruppo"

Nel corso della lunga conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida con il Catanzaro, il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha fatto il punto sugli infortunati:

Ha già un'idea dei tempi di recupero di Bradaric, Serdar e Suslov?

“Credo che dalla prossima settimana Suslov possa tornare a lavorare con la squadra. Ce lo auguriamo; in alternativa, potrebbe iniziare a lavorare in campo individualmente e poi avvicinarsi gradualmente al rientro in vista della partita. Bradaric, invece, ha avuto una distorsione importante e dovrebbe restare fuori dalle tre alle quattro settimane. Per Serdar, indicativamente, i tempi dovrebbero essere simili”.