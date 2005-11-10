La sfida delle 15 tra Empoli ed Hellas Verona mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con situazioni delicate, soprattutto per quanto riguarda le rispettive panchine. In casa azzurra sarà la prima partita con Lorenzo Tonelli alla guida della prima squadra: per l'ex difensore si tratta del terzo allenatore stagionale, dopo Guido Pagliuca e Matteo Andreoletti. Un nuovo cambio in corsa per provare a dare una svolta al campionato e ritrovare continuità di risultati.

Dall'altra parte ci sarà un Marco Baroni chiamato a dare risposte immediate. L'Hellas Verona arriva alla trasferta dopo aver trascorso giorni in ritiro, una scelta che testimonia il momento complicato attraversato dagli scaligeri. La posizione del tecnico è sotto osservazione e la partita del Castellani rappresenta un passaggio fondamentale per il suo futuro. Un risultato negativo potrebbe infatti portare la società a prendere in considerazione l'esonero. La prima di Tonelli con l'Empoli potrebbe così coincidere con l'ultima di Baroni sulla panchina del Verona.