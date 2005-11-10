Le parole dell'allenatore dell'Hellas Verona Marco Baroni, al termine della sfida contro l'Empoli. Le riporta Hellaslive.it:

"Mi tengo la prestazione. Capisco il vostro punto di vista, ma la squadra dal primo minuto è entrata in campo per fare partita e vincere. Al primo tiro in porta però siamo andati sotto su autogol. Loro sono partiti molto sulla difensiva, con aggressività, ma noi abbiamo avuto tante occasioni. È un momento così, abbiamo subito un altro rigore, commettendo una disattenzione ma ci sta. Mi interessava lo spirito e la voglia di giocare. Sono contento e queste sono le basi. Giocare a due punte? Non escludo niente. L’importante è che le prestazioni siano di anima e di compattezza. Mulattieri ha avuto un problema muscolare e se gli attaccanti stanno bene, li metto in campo. Siamo riusciti a recuperare sia Ekuban che Frese. Siamo consapevoli che stiamo affrontando tante piccole difficoltà. Questi sono passaggi che ti rafforzano, vedo sempre l’opportunità anche nelle difficoltà, sapendo che non stiamo passando un buon momento".