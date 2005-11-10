Hellas Verona, Baroni si gioca la panchina contro l'Empoli. Sottil sullo sfondo
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Luca Bargellini
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Oggi alle 16:04Serie B
autore Luca Bargellini
27.11.2026 16:04Serie B
Baroni si gioca la panchina nel prossimo impegno di campionato: un risultato negativo contro l'Empoli può portare all’esonero. Sottil è tra i candidati
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La panchina di Marco Baroni è sempre più in bilico. In casa Hellas Verona si riflette sul futuro dell'allenatore, che potrebbe giocarsi una fetta importante della propria permanenza sulla panchina gialloblù nella sfida contro l'Empoli. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, un risultato negativo potrebbe portare all'esonero. Sullo sfondo c'è già un possibile successore: Andrea Sottil, considerato il favorito in caso di ribaltone.
Sottil, un nome che circola in Serie B
Il nome dell'attuale tecnico è già emerso anche nel recente valzer delle panchine cadette. Sottil, infatti, era stato inserito tra i profili d'esperienza accostati all'eventuale successione di Cristian Bucchi sulla panchina dell'Arezzo, poi passata nelle mani di Fabio Caserta.
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