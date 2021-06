Corriere dello Sport: SPAL, probabile no a Tacopina. E in panchina arriva Bucchi

Le buone sensazioni di Joe Tacopina potrebbero presto esser spente nella giornata di domani, quando allo stadio "Mazza" di Ferrara il patron della SPAL Simone Colombarini e il presidente Walter Mattioli parleranno in conferenza stampa.

Stando infatti a quanto riferisce il Corriere dello Sport, sono alte le probabilità che i massimi dirigenti estensi diranno no all'offerta del citato Tacopina per andare avanti da soli; inoltre, potrebbero confermare il Ds Giorgio Zamuner e annunciare l'arrivo di Cristian Bucchi in panchina.

Ma oltreocenano, intanto, "l’entourage dell’avvocato statunitense ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla società che non avrebbe ritenuto allettante la proposta per cedere la SPAL".