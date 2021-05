Il presidente Niederauer carica il Venezia: "Ancora un passo per raggiungere un sogno"

Intervistato dal Corriere Veneto il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha parlato della finale di ritorno dei play off caricando la squadra di Zanetti: "Dopo una stagione di duro lavoro e grande impegno reciproco, i ragazzi hanno ancora un passo da compiere per realizzare il sogno che tutti abbiamo. Il Cittadella è una squadra forte, quindi dobbiamo restare concentrati ancora per un'altra partita. Loro saranno pronti, ma sono certo che anche noi lo saremo. - continua Niederauer spiegando di essere pronto a sbarcare in città - Mia moglie ed io arriveremo a Venezia e saremo vicini alla squadra per i prossimi giorni. Abbiamo condiviso molti momenti con il team durante il campionato e non vediamo l’ora di avere la famiglia del Venezia tutta riunita in un momento così importante".