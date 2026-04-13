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Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari

Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e BariTUTTO mercato WEB
Luca D'Angelo
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Esposito

Volge al termine il campionato di serie B e la classifica inizia a delinearsi. Se in zona playoff i giochi sembrano tutto sommato fatti e in alto sarà lotta a quattro per la promozione diretta, in coda c’è un’autentica bagarre. La presenza nella parte destra della graduatoria di realtà blasonate e accreditate ad agosto come potenziali outsider per la A rende tutto molto intricato e interessante, nemmeno chi ha raggiunto la fatidica soglia dei 40 punti portandosi a -8 dall’ottava può dirsi sereno e dovrà conquistare almeno un’altra vittoria per togliere lo spumante dal frigo e regalarsi un finale di stagione quantomeno sereno. Ma andiamo con ordine. L’1-1 nello scontro diretto tra Frosinone e Palermo fa esultare soprattutto Venezia e Monza. A Calò (magia su punizione) ha risposto Ranocchia al 90’, un punto a ciascuno che forse sta stretto ai siciliani che ultimamente stanno raccogliendo meno di quanto prodotto. Il Monza ringrazia e, dopo un primo tempo così e così, batte per 2-0 il Bari grazie alle reti dei centrocampisti Obiang e Pessina, tornato progressivamente agli standard abituali dopo un girone d’andata non all’altezza del suo blasone. Non sorride nemmeno il Venezia, fermato sull’1-1 da una Virtus Entella che ha spesso giocato un calcio moderno e interessante pagando però il gap tecnico con molte delle antagoniste. Chiappella si sta confermando comunque un allenatore emergente di buona qualità, un percorso di crescita tutto da seguire. Stesso discorso per Modesto, capace di rianimare un Mantova che sembrava destinato alla C e che invece potrebbe salvarsi per il secondo anno consecutivo senza passare dagli spareggi.

Pesantissimo lo 0-2 sul campo dello Spezia, pesantemente contestato dai tifosi e per nulla migliorato dopo il ritorno di D’Angelo in panchina. Una crisi inspiegabile se rapportata al valore della rosa. Bravo, ma stavolta non vincente anche Gorgone. Il ko interno con la Sampdoria, in uno stadio che non era così pieno e trascinante dalle gare playoff della passata stagione, ridimensiona una grande rimonta. Per i blucerchiati un passo in avanti probabilmente decisivo, non perdere col Monza sabato prossimo potrebbe sancire il mantenimento della categoria senza vivere un’altra agonia sportiva dopo il caso Brescia che, a maggio scorso, stravolse tutto alla vigilia dei playout. Il Padova celebra l’apertura della nuova curva battendo per 1-0 un Empoli troppo brutto per essere vero e che ora deve davvero iniziare a preoccuparsi. La decide Bortolussi al termine di una mischia furibonda in area di rigore, primo successo per Breda alla guida dei biancoscudati e ultras che però hanno dedicato uno striscione anche ad Andreoletti che fu artefice del ritorno in B. 2-0 della Reggiana sulla Carrarese e Bisoli respira dopo l’esordio shock della settimana scorsa, 1-1 tra Sudtirol e Modena che sostanzialmente non cambia la situazione né per Castori, né per Bisoli. Analogo risultato tra Avellino e Catanzaro, con il gol del portiere Iannarilli destinato a entrare nella storia. Infine 2-0 della Juve Stabia su un Cesena che, per ora, non ha cambiato passo pur col passaggio da Mignani a Cole.

Risultati

Frosinone-Palermo 1-1: 75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0: 52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2: 45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1: 21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1: 13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1: 59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0: 50' Obiang, 80' Pessina
Padova-Empoli 1-0: 84' Bortolussi
Spezia-Mantova 0-2: 32’ Bragantini, 72’ Buso
Reggiana-Carrarese 2-0: 14’ Portanova, 28’ Bertagnoli

Classifica

Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 54
Modena 51
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Südtirol 40
Sampdoria 40
Mantova 40
Avellino 39
Empoli 36
Padova 37
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 34
Pescara 32
Spezia 30

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