Il Novara può salutare Dossena. Il nome più caldo è quello di Diana, ma non è l'unico

"Stiamo compiendo delle valutazioni e mi sento di dire che nei prossimi giorni si saprà se andremo in una direzione o nell’altra. In questo campionato la scelta dell’allenatore è fondamentale: puntare sul tecnico giusto può significare tanto in termini di punti. Si tratta di capire se si vuole continuare a lavorare con Dossena o meno, ed eventualmente nel secondo caso su che pista andare"; così, pochi giorni fa, il Direttore Sportivo del Novara Federico Boveri, parlando del futuro della panchina.

Novità, che erano attese già per questo fine settimana, non sono emerse, ma ecco che i primi rumors on line - da La Stampa - emergono. La società potrebbe presto dire addio all'attuale allenatore Andrea Dossena, rilanciandosi su Aimo Diana, che dopo l'esonero di Andrea Zanchetta, primo tecnico stagionale degli azzurri, aveva rifiutato la panchina; in estate però, con un progetto da sviluppare dall'inizio, le cose potrebbero anche cambiare.

Non è però questo l'unico nome al vaglio del club, che starebbe attentamente monitorando anche Luciano Foschi del Renate, Antonio Buscé del Cosenza ed Emanuele Troise del Lumezzane, tutti e tre impegnati nei playoff con le rispettive squadre. Chiaramente in questi casi la strada sarebbe più in salita - non impossibile, ma non agevole - e si dovrebbe attendere sicuramente molto più tempo. A ogni modo, però, la prima cosa da fare è chiarire il futuro di Dossena.