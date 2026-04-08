TMW Le mani di Martinelli sulla Sampdoria: il 2006 chiude la porta, 5 clean sheet su 11 gare

Porta chiusa. Blindata. Continua a crescere Tommaso Martinelli. Il portiere di proprietà della Fiorentina, arrivato alla Sampdoria nel mercato di gennaio sta dimostrando il suo valore. Fra i pali sta dimostrando le sue qualità con parate decisive ed interventi importanti. Ovviamente, come tutti i giovani, deve ancora sistemare alcuni dettagli, cosa assolutamente normale, come le uscite e i rinvii di piede, ma al di là di questo le prestazioni sono molto positive aiutando la squadra ad uscire dalle secche della bassa classifica.

Cinque clean sheet su undici partite

Giocatore senza dubbio di grande prospettiva, il classe 2006 è stato subito impiegato dal suo arrivo all'ombra della Lanterna. Le prospettive sono da subito ottime e l'impatto con la nuova realtà è stato molto positivo. E i numeri certificano comunque la crescita di questo ragazzo che nelle 11 partite in cui è stato chiamato in causa ha chiuso la porta mantenendola inviolata in cinque occasioni.

Le presenze

Il debutto, dopo le partite in panchina contro Avellino ed Entella, è stato a Catanzaro nel match pareggiato per 0-0 poi sono arrivare le vittorie contro Spezia, ancora senza subire reti, e a Modena per 2-1. Dopo il pareggio rocambolesco contro il Palermo per 3-3, ecco un altro successo per 1-0 contro il Padova poi l’infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi nelle due sconfitte contro Mantova e Bari e il ritorno a Castellammare di Stabia nel match pareggiato 1-1. Contro il Frosinone è arrivata una brutta sconfitta 3-0 poi il pareggio 0-0 contro il Venezia e la sconfitta contro la Carrarese 2-0. Infine le due vittorie di fila in casa contro Avellino, 2-1, ed Empoli, 1-0.