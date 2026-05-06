Martinelli: "Alla Sampdoria mi trovo bene. Fiorentina? Non ci ho ancora parlato"

Arrivato a gennaio per trovare spazio da titolare per la prima volta in carriera, Tommaso Martinelli, classe 2006 di proprietà della Fiorentina, si è preso i pali della Sampdoria con una maturità impressionante.

"Mi trovo veramente bene - ha spiegato il calciatore a Tuttosport -. Sono stato subito trasportato dal tifo blucerchiato, un tifo assolutamente da Serie A e anche di più. Anche come città e squadra sto veramente bene. La salvezza? Era il nostro obiettivo. Per fortuna venerdì col Sudtirol si è vinto e abbiamo chiuso il discorso. Ora, però, ci aspetta una partita contro la Reggiana, venerdì, che vogliamo assolutamente vincere".

Sulle prospettive future, poi, Martinelli spiega: "Sono sincero. Con la Fiorentina non ho ancora parlato. Lo farò quando finirà il campionato, ora non so niente. Anche perché loro devono arrivare all'obiettivo. Qui alla Sampdoria però mi trovo veramente bene".