Lecce-Ascoli 1-1 al 45'. A Stepinski risponde Dionisi al primo match con i marchigiani

Finisce 1-1 il primo tempo di Lecce-Ascoli, anticipo della 21^ giornata di Serie B. In gol al ‘Via del Mare’ Stepinski al 23’ per i padroni di casa e il neo acquisto Dionisi per i marchigiani sei minuti dopo. Da segnalare anche le ammonizioni di Pisacane e Tachtsidis per i salentini e dello stesso Dionisi per gli ospiti.