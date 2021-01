Lecce, Corini: "Mi è piaciuta la gara che abbiamo fatto. Migliorare la fase di non possesso"

Dopo il pareggio contro il Monza, il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato ai canali ufficiali del club: "E' stata una partita tra due squadre che hanno provato a giocare a calcio, si sono rispettate ma hanno provato fino all'ultimo secondo a vincere la gara. Mi è piaciuta la gara che abbiamo fatto a livello di attenzione, dobbiamo migliorare nella fase di non possesso e di conseguenza è un dato importante non aver preso gol contro una squadra forte come il Monza. Dopo i primi venticinque minuti dove ci siamo assestati, abbiamo avuto compattezza e abbiamo provato a giocare, abbiamo costruito occasioni per vincere la partita. Mancata un po' di precisione? Soprattutto nei primi 25-30 minuti dove abbiamo difeso bene ma abbiamo sbagliato qualcosa nella fase di proposta. Poi siamo migliorati, siamo usciti in maniera molto più fluida cercando di essere pericolosi".