Lecce, Corini: "Pettinari non ci sarà per le prossime 3 gare". I convocati per il Monza

"Pettinari per queste tre partite non sarà disponibile. Su Calderoni ieri eravamo preoccupati, l’esame strumentale ha lasciato qualche possibilità e vedremo nei prossimi due giorni come reagirà il ragazzo. Listkowski manca da tantissimo tempo ma sappiamo che è un’opzione, sappiamo che sarebbe una forzatura schierarlo anche per piccolissimi pezzi di partita, ma valuterò in base alle situazioni”: così, nel corso della conferenza stampa che anticipa la gara contro il Monza, il tecnico del Lecce Eugenio Corini.

E Calderoni non sarà del match, così come l'indisponibile Adjapong e lo squalificato Majer, mentre non sono stati convocati Borbei, Felici, Maselli e Monterisi.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Dermaku, Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Listkowski, Mancosu, Nikolov, Paganini, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Rodriguez, Stepinski, Yalcin.