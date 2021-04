Lecce, Corini: "Vorrei essere un mix tre Cagni, Guidolin e Delneri: hanno segnato la mia carriera"

In attesa della ripresa del campionato di B, in casa Lecce, come riferisce La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia, ha parlato mister Eugenio Corini. Che si è però concentrato maggiormente sul suo essere: "Mi piacerebbe essere un mix ideale creato grazie alle qualità di tre allenatori che hanno inciso nella mia carriera di calciatore. Pur essendo passati tanti anni, Cagni resta attualissimo per la metodologia e per la professionalità. Guidolin mi ha insegnato tanto per la cura dei particolari: quando giocavo, talvolta, mi pesava ripetere certe prove sul campo, poi ho compreso il valore assoluto di quei dettagli. E Delneri è sempre un riferimento per la visione di gioco corale. Soprattutto da loro tre ho preso quell’attenzione maniacale che metto ogni giorno nella mia attività. [...] In assoluto, da un confronto scontro, tra tecnico e giocatori o tra gli stessi calciatori, può scaturire linfa vitale per la crescita di un gruppo".