Lecce, Corvino annuncia: "Meccariello ha rinnovato per un'altra stagione"

vedi letture

In apertura della conferenza stampa di presentazione di Guven Yalcin, Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha annunciato il rinnovo di Biagio Meccariello: "Innanzitutto ci tengo a sottolineare che Meccariello ha rinnovato per un'altra stagione con noi. Dunque siamo arrivati alla penultima presentazione di questa sessione di mercato invernale, oltre quelle estive. - continua Corvino - Domani davanti ai microfoni ci sarà Maggio. Di Guven posso dire che ci troviamo di fronte a un calciatore che è stato spesso convocato dalle nazionali turche, ha tre presenze in quella maggiore. Posso aggiungere che la UEFA lo scorso anno lo ha inserito nei 50 prospetti più importanti d'Europa. Per caratteristiche lo consideriamo un attaccante moderno, capace di fare la prima punta o giocarci insieme".