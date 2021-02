Lecce, Corvino: "Mercato virtuoso e creativo, ve lo spiego. Pettinari fuori dai nostri piani"

vedi letture

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ai canali ufficiali del club ha commentato così l’operato in sede di trattative: “Sono passati quattro mesi dalle linee guida consegnatemi dalla società, immaginavo e sapevo che sarebbero state impegnative. Un mercato così non l’ho mai vissuto, ma attraverso ogni energia e sforzo, anche mettendoci l’anima, ho rispettato le indicazioni societarie. Non era facile rafforzare una rosa attraverso innesti di qualità per alimentare anche la fiammella di un progetto triennale. Ci sono diversi club partiti sbandierando l’obiettivo-promozione fin dall’inizio, noi no e siamo comunque lì. Abbiamo un bilancio ok, calciatori di proprietà, strutturato un settore giovanile per farlo tornare a splendere come una volta e che tante soddisfazioni ha dato al nostro territorio. Abbiamo fatto un bel vestito, adesso deve modellarsi sulla squadra: serve la giusta convinzione per toglierci qualche soddisfazione”.

Sulla rosa: “Credo, tra prima squadra e Primavera, abbiamo tanti calciatori di grande valore. Purtroppo Adjapong si è fatto male, lo ringraziamo per quanto fatto fino a questo momento. Non pensavo quattro mesi di fa di poter allestire una rosa del genere, lo dico sinceramente, e sono contento”.

Sulla filosofia: “Noi abbiamo cercato di fare anche un mercato con giovani ambiziosi. Uno bravo, giovane e italiano, nessun club te lo regala. Il Lecce non vuole lavorare per gli altri, non vuole prendere calciatori in prestito: Corvino non lo ha mai fatto, i giovani italiani li ha sempre cresciuti nel settore giovanile. Questo processo va fatto in casa propria, è stato un mercato creativo e virtuoso: dovevo andare su mercati inusuali, ve l’ho detto il primo giorno. Il tempo ci dirà se abbiamo lavorato bene”.

La situazione di Pettinari: "È già stato chiarito tutto quanto. Con tutti quelli che hanno espresso la volontà di andare via, n oi ci siamo sempre sforzati di usare il buon senso, ma il Lecce non deve essere danneggiato. Alla luce di questo, non si è creata nessuna situazione di buonsenso e noi dovendo pensare oltre che al presente anche al futuro, dobbiamo tenere conto di questo e di conseguenza ci siamo mossi. Pettinari è in scadenza di contratto, non rientra più nei nostri piani. Non è più nei piani del Lecce. Fuori rosa? Non ho detto questo, ho detto solo che non rientra nei nostri piani. Non faccio polemica, ma non rientra nei nostri piani".