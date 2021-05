Lecce, da valutare il futuro di Nikolov. Il macedone ha un'opzione per il prolungamento

Il Lecce si interroga sul futuro di Boban Nikolov, centrocampista arrivato lo scorso gennaio che ha collezionato 15 presenze, di cui solo tre da titolare, nella seconda parte di stagione. Il classe ‘94 è in scadenza di contratto, ma il club salentino può far valere un’opzione per il rinnovo triennale con il macedone. Molto dipenderà anche dal nuovo allenatore e dalle valutazioni che farà sul centrocampista che attualmente è in ritiro con la Macedonia del Nord per l’Europeo che prenderà il via fra due settimane. Una decisione, riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare anche prima dell’avvio della competizione continentale.