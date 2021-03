Il leccese Nikolov: "Contro la Romania ritroverò tanti amici. Ma in campo vinca il migliore"

Il centrocampista del Lecce Boban Nikolov ha parlato in conferenza stampa in vista di una gara speciale per lui come quella fra la sua Macedonia del Nord e la Romania, paese che lo ha accolto appena adolescente e dove è cresciuto calcisticamente: “Non vedo l’ora di giocare contro i miei ex compagni di squadra che conosco da molto tempo essendo arrivato in Romania quando avevo 12-13 anni, ma nonostante questo domani in campo saremo avversari e ognuno cercherà di vincere. Sono molto felice di giocare a Bucarest dove ho tanti amici che mi daranno supporto. - continua Nikolov – Un punto domani sarebbe importante, la Romania parte da favorita, ma noi abbiamo i nostri obiettivi e vogliamo iniziare il nuovo ciclo con un risultato positivo”.