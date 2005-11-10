Mantova, Bardi: "Palermo costruito per la promozione, ma ce la giocheremo"

Domani sera in Serie B andrà in scena un big match inatteso come quello fra Palermo e Mantova, rispettivamente prima e seconda in classifica distanziate solo da due punti. Per l’occasione in conferenza stampa in casa virgiliana ha parlato il portiere Francesco Bardi, ex di turno: “Trasferirmi in biancorosso è stata una scelta eccellente, mi trovo benissimo con la città, i tifosi e l’ambiente, inoltre ho trovato un gruppo eccezionale. Lo scorso anno abbiamo vissuto un cammino complicato a livello di classifica, ma anche entusiasmante per aver centrato l’obiettivo. Sono felice di essere qui”.

La partita col Palermo e il ricordo della Coppa Italia

Bardi poi si concentra sulla sfida coi siciliani: “Sarà un impegno probante, dovremo essere bravi a mettere in campo tutto quello che abbiamo e sono sicuro che ci faremo valere per portare a casa un risultato positivo. Siamo una squadra giovane e siamo in crescita, abbiamo ancora margini di miglioramento. Il Palermo è una squadra costruita per la promozione ma, come fatto anche in occasione di quella trasferta, sicuramente ci giocheremo le nostre carte. I rosanero hanno un potenziale da categoria superiore. - prosegue Bardi come riporta Tuttomantova.it - Coppa Italia? È stata una partita particolare, siamo andati sotto di due reti, ma poi siamo stati bravi a recuperare nel secondo tempo. Dobbiamo entrare in campo con lo stesso spirito e la stessa combattività e ripartire proprio da quella reazione della ripresa. Sarà una bella sfida”.

Nessuno sguardo al futuro

Il portiere virgiliano poi spiega di non voler guardare troppo avanti: “Preferisco ragionare una partita per volta, qualche campionato di Serie B l’ho fatto e per esperienza so che gli scenari possono cambiare in pochissimo tempo. Oggi è ancora molto presto per parlare di obiettivi diversi rispetto alla salvezza”: