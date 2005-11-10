Mantova-Cremonese, erroraccio di Bardi e Bonazzoli punisce: 0-1 dopo un minuto

Partenza shock per il Mantova nel match contro la Cremonese in corso al 'Martelli', valido per la nona giornata di Serie B. I padroni di casa sono andati sotto dopo appena un minuto di gioco.

L’errore di Bardi e il gol di Bonazzoli

Decisivo l’errore nel rilancio di Francesco Bardi, che ha regalato palla a Jari Vandeputte. Il belga ha dribblato l’avversario e a centro area ha pescato Federico Bonazzoli, che ha firmato il vantaggio ospite. Per il bomber si tratta del quarto gol stagionale, arrivato al ritorno da titolare.

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