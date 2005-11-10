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Mantova, Bardi: "Lavoriamo sempre al top. Ora la pausa per recuperare energie"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 11:49Serie B
08.11.2026 11:49Serie B
Fonti preferite
Il portiere del Mantova ha commentato in mixed zone il pareggio ottenuto contro il Verona nell'ultimo turno di campionato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Al termine del match pareggiato 0-0 contro il Verona, il portiere del Mantova Francesco Bardi ha commentato in zona mista: "Avevamo davanti una squadra forte e organizzata che nella partita ha fatto vedere buone cose. Dal nostro canto, metto sul piatto la compattezza e la voglia di non subire gol".

Siete ormai una solida realtà.
"Ci impegniamo ogni giorno in allenamento, diamo il 100% per cercare portare a casa il risultato. Dal nostro punto di vista ci mettiamo sempre il massimo perché sappiamo che in Serie B nulla è scontato e sappiamo che veramente ce la possiamo giocare con tutti".

Ora ci sarà la sosta.
"Ora abbiamo questa sosta che sarà utile a recuperare energie. Lavoreremo per essere pronti per proseguire il campionato".

Avete chiuso ancora una volta con la porta imbattuta.
"Da portiere fa enormemente piacere. Abbiamo fatto un buon lavoro di reparti, anche gli attaccanti sono stati spesso impegnati nella fase difensiva e per noi questo vuol dire tantissimo. Chiaramente fa sempre piacere da portiere non prendere gol".

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