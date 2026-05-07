Mantova, Modesto: "A Frosinone per inseguire un sogno. Futuro? Ho già un contratto"

Il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di Frosinone contro una squadra che punta alla promozione diretta in Serie A facendo anche il punto della sua avventura, da subentrato, in biancorosso: “Andiamo a confrontarci contro una squadra che ha fatto un percorso strepitose e vanno fatti i complimenti a mister Alvini per la cavalcata, tre sconfitte in tutto il torneo sono numeri incredibili. - spiega Modesto come riporta Tuttomantova.it - Per noi sarà una serata da goderci appieno dopo aver raggiunto il traguardo, ma scenderemo in campo per provare a inseguire un sogno. Play off? Qualche partita in più l’avrei voluta giocare perché noto più consapevolezza e coraggio, siamo cresciti moltissimo”.

Modesto poi ripercorre il suo cammino: “Ho rivissuto nella mente tutta la stagione, un bellissimo viaggio senza dimenticare mai da dove siamo partiti. Nel nostro mestiere tutto va veloce, non mi sento affatto appagato e sono consapevole di dover continuare a migliorare, la vita dell’allenatore è così. Si passa da una situazione all’altra in un attimo, ma io sono sempre concentrato sul lavoro. - prosegue ancora il mister virgiliano – A me piace avere un contatto diretto coi calciatori, conoscerli prima come uomini”.

Modesto si sofferma sull’essere arbitri della promozione: “I miei giocatori hanno ancora voglia di dimostrare il loro valore e l’ambiente è bello caldo, c’è grande entusiasmo e siamo carichi. Giocheremo da Mantova, come abbiamo sempre fatto, con identità e determinazione. Fisicamente stiamo bene, anche di testa siamo sul pezzo e non vediamo l’ora che arrivi la partita”.

Infine uno sguardo al futuro: “Ho già un contratto, ma ne parlerò con presidente e direttore. Comunque sono molto sereno”.