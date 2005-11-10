Mantova, Modesto: "Nel primo tempo sfiorata la perfezione. Nella ripresa la colpa è mia"

Un mix di orgoglio per una prestazione a tratti brillante e l’amarezza per un risultato che lascia l’amaro in bocca. Nel post-partita della sfida persa contro il Palermo, il tecnico dei virgiliani Francesco Modesto si presenta in conferenza stampa con grande lucidità e, senza cercare scuse, si prende la responsabilità del calo nella ripresa.

L'analisi del mister parte da una prima frazione di gioco interpretata al meglio dai suoi ragazzi, capaci di tenere testa e mettere in difficoltà la capolista: "Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa di veramente bello, peccato perché potevamo fare gol in più di un’occasione, ma questo è il calcio. Sfiorata quasi la perfezione, mi è piaciuto tanto il coraggio dei ragazzi", come riporta Stadio News.

Un approccio aggressivo e di qualità che però non è bastato a girare l'inerzia del match a favore dei biancorossi, complice anche il valore indiscutibile degli avversari: "Conosciamo il Palermo, è una squadra forte, la prima in classifica, e sapevamo la forza che potevano trarre anche dai cambi", ha ricordato l'allenatore.

Nonostante la sconfitta, il messaggio finale di Modesto all'ambiente e alla squadra è di stima e fiducia per il prosieguo della stagione. Il percorso di crescita passa inevitabilmente anche da serate come questa: "Questa partita deve darci solo forza e consapevolezza. Ci sono grandi margini di crescita. È normale che i ragazzi siano delusi perché percepiscono la prestazione che hanno fatto, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato".