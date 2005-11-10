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Mantova, risoluzione consensuale con Christian Botturi. Via anche il responsabile scouting

Mantova, risoluzione consensuale con Christian Botturi. Via anche il responsabile scoutingTUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 09:21Serie B

Mantova 1911 comunica l'avvenuta risoluzione consensuale dei contratti in essere con il direttore sportivo Christian Botturi e con il responsabile scouting Vincenzo Talluto.

La Società BiancoRossa augura a Christian Botturi ed a Vincenzo Talluto future soddisfazioni umane e professionali.

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