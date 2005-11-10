Ufficiale
Mantova, risoluzione consensuale con Christian Botturi. Via anche il responsabile scouting
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Mantova 1911 comunica l'avvenuta risoluzione consensuale dei contratti in essere con il direttore sportivo Christian Botturi e con il responsabile scouting Vincenzo Talluto.
La Società BiancoRossa augura a Christian Botturi ed a Vincenzo Talluto future soddisfazioni umane e professionali.
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