Modena, De Luca protagonista: "Ho lavorato tanto per vivere momenti come questi"

L’eroe di serata a Modena è Manuel De Luca, autore di una doppietta e un assist nella vittoria per 3-0 sullo Spezia.

“Sono molto felice - riporta AvantiGialli -, ce lo meritiamo, ho lavorato tanto per vivere delle emozioni cosi davanti ai miei tifosi. Il lavoro paga, ho lavorato per questo. Arrivavo da un periodo in cui non ho fatto nulla, mi sono allenato duro per sei mesi. Non essere accettato è stata dura. L’importante era arrivare pronti a questi ultimi due mesi, io ci sono i ragazzi ci sono.

Nelle ultime otto partite proveremo a fare il meglio possibile. Segnare in casa fa sempre piacere e l’ho fatto sotto la Montagnani. Prima della partita, mi ero detto, hai finito il campionato con due gol, è ora di farne altrettanto. Questa è una rinascita. Grazie ai tifosi per la standing ovation. Io darò tutto dentro il campo”.