Serie B, 30ª giornata: Modena-Spezia sul risultato di 1-0 al 45'. Decide De Luca
È appena terminato il primo tempo di Modena-Spezia, anticipo della 30ª giornata del campionato di Serie B e il risultato non è più sullo 0-0. Al 45' è, infatti, la formazione di Andrea Sottil ad essere in vantaggio grazie al gol Manuel De Luca.
Per il classe 1998, approdato ai Canarini nel corso della sessione invernale di calciomercato in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Cremonese, si tratta del suo primo gol con la società emiliana.
SERIE B - 30ª GIORNATA
In corso
Modena-Spezia 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
29' De Luca
Sabato 14 marzo
Ore 15:00 - Bari-Reggiana
Ore 15:00 - Cesena-Frosinone
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara