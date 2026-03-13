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Spettatori del De Luca show! Modena-Spezia finisce 3-0. Due gol e un assist per la punta

Spettatori del De Luca show! Modena-Spezia finisce 3-0. Due gol e un assist per la puntaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 22:23Serie B
Luca Bargellini

Dopo un digiuno di tre giornate torna al successo il Modena di Andrea Sorttil. Contro lo Spezia di Roberto Donadoni, il match valido come anticipo della 30ª giornata del campionato di Serie B termina con il risultato di 3-0.

Mattatore di serata Manuel De Luca: il centravanti, arrivato ai Canarini durante la sessione invernale di calciomercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Cremonese, ha messo a referto le prime due reti della sfida, ma anche l'assist per la terza a firma di Ettore Gliozzi.

Con questo successo il Modena sale a quota 47 punti, due in meno del Catanzaro quinta forza del torneo. Fermo al penultimo posto della classifica con 29 punti, invece, lo Spezia.

SERIE B - 30ª GIORNATA
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Sabato 14 marzo
Ore 15:00 - Bari-Reggiana
Ore 15:00 - Cesena-Frosinone
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 47*
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29*
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25

* una gara in più

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