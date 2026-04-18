Modena, De Luca: "Sto bene fisicamente. Dobbiamo continuare così"
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Manuel De Luca, attaccante del Modena, ha parlato ai microfoni di Dazn all'intervallo. Di seguito le sue parole lampo: "Stiamo facendo una grande partita contro una grande squadra e dobbiamo continuare così. Sto bene fisicamente".
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